Luis Guilherme projeta jogo difícil para o Palmeiras contra o Botafogo-SP

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, e o meia-atacante Luis Guilherme projetou a partida. Em entrevista ao site oficial do Verdão, afinal, o camisa 31 afirmou que será um jogo difícil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um jogo muito difícil. A gente já jogou contra eles no Paulista e sabemos que é uma equipe muito difícil de jogar. Vamos jogar agora em casa, contando com o apoio da nossa torcida para que possamos sair com um grande resultado a nosso favor. É sempre importante jogar em casa, ainda mais com o apoio da nossa torcida, que sempre nos incentiva do começo até o final. Com certeza amanhã não será diferente e o apoio vai ser fundamental para que a gente possa sair com a vitória”, disse Luis Guilherme.