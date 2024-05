John Textor faz aporte milionário ao Botafogo; entenda

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez um aporte financeiro de R$ 113,9 milhões aos cofres alvinegros em 2024. O pagamento ocorreu no fim de março. A ação do empresário faz parte do acordo de compra do clube, que aconteceu no começo de 2022. A informação é do “ge”.

