Gabigol é homenageado por jogador da base do Flamengo em dia de retorno

Felipe Teresa marca gol da vitória sobre o Cruzeiro no Brasileirão Sub-20 e faz comemoração do camisa 10. Gabigol volta ao Flamengo nesta quarta

O atacante Gabigol recebeu homenagens na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro no Brasileirão Sub-20. O atacante Felipe Teresa, autor do gol do triunfo sobre os mineiros, comemorou com o tradicional muque, marca registrada do camisa 10 rubro-negro.

“Fiz o gol, graças a Deus, e o homenageei. É um ídolo dentro do clube para todo mundo que joga aqui e para quem é de fora do clube também. É um cara sensacional, me inspiro nele. Às vezes vejo os vídeos dele. Não jogo de centroavante, mas venho fazendo gols de centroavante. Sempre procuro assistir aos vídeos dele”, disse Felipe Teresa após a partida.