Gabigol: ‘Agora é olhar para a frente’

O Flamengo jogou mal, venceu o Amazonas por apenas 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil e deixou o campo sob vaias da torcida. Contudo, nem tudo foi motivo de revolta para os torcedores. Pelo contrário, desde antes do jogo, o clima era de festa pela possibilidade de Gabigol voltar a jogar. Tudo isso virou catarse quando o ídolo, afinal, entrou na partida, no início do segundo tempo.

Neste momento, o time já vencia por 1 a 0. Desarrumado e sem inspiração, o Flamengo não marcou gols, tampouco criou oportunidades com o camisa 10 em campo. Contudo, logo após o apito final, o atacante não conseguiu esconder a felicidade por poder voltar a jogar.