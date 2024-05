Fluminense vence o Sampaio Corrêa na estreia na Copa do Brasil

Mesmo que com time misto, o Fluminense estreou com o pé direito na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (1º), o Tricolor foi ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0, pela terceira fase da competição.

Abrindo, dessa forma, boa vantagem para o jogo da volta, marcado para o dia 22. Terans e Arias fizeram, em cada tempo, os gols da partida. Jogadores como Manoel, Felipe Melo, Ganso e Cano foram poupados, sequer entrando em campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida marcou, porém, o retorno de dois atletas que foram afastados: Kauã Elias, que quase marcou um belo gol, e Alexsander.