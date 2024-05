Fluminense divulga balanço financeiro de 2023, ano da conquista da Libertadores

Paraguai - 25/04/2024 - Estádio General Pablo Rojas - Fluminense enfrentta o Cerro Porteño esta noite no Paraguai pela 3ª rodada da Conmebol Libertadores 2024. FOTO DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Crédito: Lucas Mercon

O Fluminense divulgou o demonstrativo financeiro referente ao ano de 2023. Assim, a receita total do Tricolor foi de R$ 695 milhões, com o valor dividido em três categorias: operacional (R$ 451 milhões), venda de intangível (R$ 213 milhões) e financeiras (R$ 31 milhões). No entanto, a dívida total do clube carioca voltou a subir: foi de R$ 793,313 milhões para R$ 822,993 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o documento, auditado pela Mazars Auditores Independentes, o crescimento da receita operacional aconteceu em virtude do aumento das receitas com direitos de transmissão e performance (83%). Além do programa de sócio-torcedor e bilheteria (155%) e de patrocínio (de R$ 32 milhões para R$ 50 milhões).

O clube carioca, portanto, fechou o ano de 2023 com superávit de R$ 78 milhões, superando o lucro de R$ 7 milhões no período anterior (2022). Nos dois anos anteriores, em 2020 e 2021, houve déficit de R$ 2,9 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente. Pontos importantes do balanço No documento, o clube mostrou que houve redução das receitas com transferência de atletas e mecanismos de solidariedade (-83%). Por outro lado, teve um aumento de R$ 125.811 (83%) das receitas com direitos de transmissão e performance, especialmente em razão da conquista da Copa Libertadores. Além disso, o crescimento de R$ 49.399 (155%) das receitas com o programa de sócio-torcedor e bilheteria, em conjunto (de R$ 22 milhões para R$ 56 milhões e de R$ 21,5 milhões para R$ 32 milhões, respectivamente). E o aumento de R$ 17.078 (53%) das receitas com patrocínio (de R$ 32 milhões para R$ 50 milhões);