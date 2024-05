Fluminense apresenta proposta para repatriar Thiago Silva

O Fluminense deu mais um passo rumo à contratação do zagueiro Thiago Silva. Nesta quarta-feira (1º), o jornalista Fabrizio Romano informou que o Tricolor fez uma proposta formal ao jogador, que ficará livre no mercado ao fim da temporada europeia.

Isso porque o zagueiro de 39 anos anunciou na última segunda-feira (29) que está de saída do Chelsea, clube que defende há quatro anos. E, de acordo com Romano, a proposta está na mesa. Está nas mãos do brasileiro, que tem propostas de vários lugares do mundo.

“O Fluminense apresentou proposta formal para trazer Thiago Silva de volta ao Brasil. O contrato está quase pronto, Thiago vai demorar para decidir entre Europa e Brasil com várias opções em cima da mesa”, disse o jornalista.