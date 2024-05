Ex-Vasco, Marlon Gomes faz hat-trick e golaço pelo Shakhtar; veja

Meia brasileiro fez três gols só no primeiro tempo em vitória de sua equipe na Liga Ucraniana por 4 a 1. Foram seus primeiros gols

Em apenas seu segundo jogo como titular, sétimo no total, Marlon Gomes, enfim, “desencantou” pelo Shakhtar Donestk (UCR). Nesta quarta-feira (1º), ele anotou logo um hat-trick (três gols) na goleada de seu time por 4 a 1 sobre o Odessa, pela 12ª rodada do Campeonato Ucraniano. E foi com direito a golaço, como você poderá ver abaixo!

Apenas aos 20 anos, Marlon chegou em fevereiro ao Shakhtar, mas só pode estrear no penúltimo dia de março graças a uma lesão. Ele a adquiriu durante o Pré-Olímpico sul-americano, na Venezuela, nos primeiros dois meses do ano.

