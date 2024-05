Ex-técnico da seleção da Espanha ganha cargo de supervisor da federação local

Vicente del Bosque venceu a Copa do Mundo com a Seleção Espanhola em 2010 e será líder de comitê especial até novas eleições

A justificativa da escolha pelo ex-treinador é pelo seu extremo compromisso com o esporte local e com a Espanha.

O governo espanhol instituiu Vicente del Bosque, ex-técnico da seleção da seleção daquele país, como líder de um comitê especial para supervisionar a federação local. Assim, o grupo terá esta incumbência até a realização de novas eleições. A nomeação do ex-comandante foi comunicada pela ministra dos Esportes, Pilar Alegria, na última terça-feira (30).

Com isso, a expectativa é que Del Bosque contribua com alguma influência para o comitê especial. Ele deve funcionar como um foco que permita que os demais integrantes tenham tranquilidade para exercer suas funções.

A nomeação de Vicente pelo governo se explica pelo fato de a Real Federação Espanhola de Futebol receber acusações de ilegalidades em contratos. Dessa forma, as autoridades iniciaram investigações para averiguar as suspeitas. Além dos efeitos do beijo forçado do ex-presidente Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso. O episódio ocorreu na celebração do time feminino da Espanha depois da conquista da Copa do Mundo da categoria, em Sydney, no ano passado.

“Del Bosque representa o melhor que o futebol do nosso país tem a oferecer, não apenas por causa de seus sucessos esportivos. Ele representa o melhor que o futebol do nosso país tem a oferecer, não apenas por causa de seus sucessos esportivos”, esclareceu Pilar Alegria.

A prioridade do governo é solucionar os problemas na federação local. O país vai iniciar a preparação para sediar a Copa do Mundo de 2030. Inclusive, as autoridades nacionais desejam que a Real Federação Espanhola de Futebol, a Fifa e a Uefa auxiliem o comitê.

Isso porque as duas entidades que administram o futebol mundial e europeu, respectivamente, comunicaram que observam o cenário com “grande preocupação”. Principalmente depois que o governo local assumiu o controle da federação. Segundo as exigências da Fifa, os dirigentes devem fazer isso de maneira independente e sem influência externa.

Assim, o órgão governamental responsável pelo esporte, o Conselho Nacional de Esportes explicou que a criação do comitê foi para dar “uma resposta construtiva à crise de reputação que a RFEF vem enfrentando há algum tempo”.

Nova função de Del Bosque e carreira como treinador

O treinador conquistou os títulos da Copa do Mundo de 2010 com a Espanha, além da Eurocopa de 2012. Já com o Real Madrid foi bicampeão da Champions League, entre 2000 e 2002.

Em sua nova função, Vicente vai supervisionar a Real Federação do Futebol Espanhol até a convocação de novas eleições, após o término dos Jogos Olímpicos de Paris, deste ano. Ou seja, a partir de agosto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook