Ex-lateral do City revela frase na chegada de Guardiola: ‘Time cheio de gordos’

Gaël Clichy passou uma temporada com Guardiola no clube inglês antes de ser dispensado no ano seguinte após reformulação do elenco Crédito: Jogada 10

Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e logo promoveu uma grande revolução no clube. Ex-lateral dos Citizens, Gaël Clichy, atual auxiliar de Henry na seleção sub-21 da França, revelou que a chegada do treinador surpreendeu a todos no elenco, principalmente por frases fortes e impactantes. "Já sei que venho para cá há um ano e tenho observado vocês. São um time cheio de jogadores gordos", declarou Guardiola à época, de acordo com Clichy, em entrevista ao podcast "The Coaches Voice".

O comandante chegou à Premier League após passagem de três anos no Bayern de Munique. Contudo, durante a última temporada na Alemanha, ele já havia comunicado que não permaneceria. Foi quando recebeu contato dos Citizens e acertou sua transferência. Assim, passou a analisar os jogos do clube inglês, para ter maior conhecimento do elenco. Clichy revelou que Guardiola preocupava-se muito com a forma física dos atletas, principalmente em relação ao peso. “Ele tinha a regra dos dois quilos. Se você se pesava com dois quilos a mais do que ele considerava seu peso máximo, você não treinava. Eu vi jogadores que não treinaram durante duas semanas”, declarou o ex-lateral francês.