Ex-jogadores processam instituições do futebol britânico contra lesões na cabeça

Um grupo de 35 ex-jogadores, a maioria que atuou no futebol britânico, acionou a Justiça para processar algumas entidades que têm influência na modalidade na região. Alguns alvos são as federações inglesa e galesa, além da Liga de Futebol da Inglaterra (Football Association), que administra desde a segunda até a quarta divisão. Bem como a International Board (Ifab), órgão responsável pelas regras do esporte. A principal reivindicação desses ex-atletas são indenizações por lesões cerebrais no exercício da sua profissão.

Eles, principalmente, alegam a presença da negligência nas regras no período em que foram jogadores profissionais com relação a esse tipo de contusão, a qual ocorre normalmente depois de choques de cabeça para disputa da bola. O caso que o grupo utiliza como argumento mais forte é de Joe Kinnear.