Ex-Botafogo, Bruno Lage pode treinar o Lyon

Ex-Botafogo, Bruno Lage segue vinculado à Eagle Football, empresa do bilionário John Textor, dono de 90% das ações da SAF do Glorioso. Sendo assim, o técnico português pode parar no Lyon, um dos clubes da holding do magnata norte-americano. A informação é do site lusitano “Mais Futebol” e do portal “Uol”, nesta quarta-feira (3).

Lage, no contrato com o Botafogo, assinou para comandar a equipe francesa depois de sua passagem pelo Alvinegro.

Demitido em outubro de 2023, o treinador está livre no mercado desde então. Segundo as publicações, ele poderia chegar ao Lyon na metade deste ano para substituir Pierre Sage, técnico que colocou a equipe na final desta edição da Copa da França, contra o PSG, no dia 25 deste mês.