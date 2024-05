Em jogo de sete gols, Ceará vence São Paulo de virada no Brasileirão Sub-20

Ceará começa atrás no placar, mas marca dois gols no segundo tempo e conquista vitória impressionante diante do São Paulo

Com sete gols e muitas reviravoltas, Ceará e São Paulo protagonizaram um jogo emocionante no Brasileirão Sub-20. Após começarem atrás no placar, as joias cearenses venceram os jovens são-paulinos por 4 a 3 e conquistaram uma virada impressionante dentro de casa. O Vozão, dessa forma, subiu para oitava colocação do campeonato. O Tricolor Paulista, por outro lado, se manteve na zona de rebaixamento.

Um começo de jogo eletrizante

O São Paulo marcou um gol logo aos 12 minutos de jogo. Após uma cobrança de escanteio do Ceará, os jovens são-paulinos puxaram um contra-ataque em velocidade. Assim, Ferreira recebeu um passe em profundidade e chutou no alto, sem chances para Léo. O Vozão tentou uma reação após sair atrás no placar. No entanto, as joias cearenses não encontraram espaços para finalizar. O Tricolor Paulista, por outro lado, continuou intenso em campo e chegou ao segundo gol cedo. Afinal, aos 17 minutos, Paulinho aproveitou um passe na pequena área e finalizou com precisão no canto.

São Paulo na frente

O Ceará, que estava tendo dificuldades na transição ofensiva, cresceu de produção em campo e chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Afinal, aos 24 e 37 minutos, Daniel Mazerohi resolveu aparecer. O atacante cearense, dessa forma, demonstrou muita categoria e marcou dois golaços de fora da área. O São Paulo, por outro lado, não se abalou depois de sofrer o empate. Afinal, nos acréscimos do primeiro tempo, Paulinho aproveitou um cruzamento para área e emendou um voleio no ângulo. Assim, os jogadores são-paulinos saíram vitoriosos do primeiro tempo.

Virada do Ceará

O Ceará se manteve intenso no segundo tempo e conseguiu chegar ao empate logo aos seis minutos. Após receber um belo passe de Enzo, Kaique mostrou oportunismo dentro da área e chutou entre as pernas do goleiro João Pedro. O São Paulo tentou uma reação, mas ficou completamente neutralizado em campo. Os jogadores cearenses, dessa forma, continuaram com um ritmo forte e chegaram na sonhada virada. Após um cruzamento na área, Vinícius Uchella subiu no primeiro pau e cabeceou com precisão, marcando um gol aos 17 minutos.