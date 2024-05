Em jogo com erros de arbitragem, Corinthians vence outra no Brasileirão feminino

Nesta quarta-feira (1/5) pela oitava rodada do Brasileiro feminino, o Corinthians, tetracampeão nacional, visitou o Atlético-MG. Neste encontro das corintianas, líderes disparadas e invictas, contra as mineiras que dividem o último lugar e sem vitória, o primeiro tempo foi surpreendente. Empate sem gol. Na etapa final, o Galo teve um pênalti claro não marcado. Em seguida, o Timão fez 1 a 0 num lance em impedimento. Depois de dois erros de arbitragem, as Brabas mostraram força e venceram por 3 a 1. Os gols do Corinthians foram de Vic Albuuquerque (dois) e Fernanda. Anny Marabá fez o gol das atleticanas.

As Brabas chegam, assim, aos 22 pontos. Agora com sete vitórias e uma derrota. Além disso, ostentam o melhor ataque, 24 gols, e a melhor defesa (quatro). Já o Atlético segue em penúltimo, com um ponto (um empate e sete derrotas), ataque que fez apenas cinco gols e segunda pior defesa, 22 gols.