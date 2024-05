Duelos decisivos na Copa do Brasil e clássico: veja o calendário do Vasco em maio

Cruz-Maltino segue na busca por um novo treinador e terá confrontos eliminatórios com o Fortaleza e jogo com o rival Flamengo ao longo do mês

Fora de campo, o Vasco segue na busca por um treinador para a sequência da temporada. No entanto, o calendário do futebol brasileiro não para, e a equipe terá grandes desafios no mês de maio. Entre eles, os dois duelos contra o Fortaleza pela terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, terá clássico com o Flamengo e complicados confrontos, fora de casa, com Athletico-PR e Palmeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Cruz-Maltino inicia o mês nesta quarta-feira (1), no jogo de ida da terceira fase da competição nacional. Assim, o confronto com o Leão do Pici acontece às 19h (de Brasília), no Castelão. O jogo de volta está marcado para o dia 21 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Rafael Paiva irá comandar a equipe, de forma interina, após a saída em definido do técnico Ramón Díaz.