Corinthians vence o América-RN de virada e fica mais perto das oitavas da Copa do Brasil

Timão sai atrás, mas é valente para conseguir a vitória fora de casa. Corinthians volta a encontrar o América somente no fim do mês

Dessa forma, com o resultado, o Corinthians fica mais perto de se classificar na terceira fase do torneio. No jogo de volta, aliás, o Timão poderá empatar, em casa, para chegar às oitavas de final. Para o América-RN, vitória por dois ou mais gols de diferença dá a classificação. Se o Mecão vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Vai, Corinthians. O Timão visitou o América-RN nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil 2024, e largou na frente em busca da vaga nas oitavas de final. Na Arena das Dunas, o clube paulista saiu atrás no marcador, mas buscou a virada e venceu por 2 a 1. Marcos Ytalo abriu o placar para os donos da casa, porém Breno Bidon e Cacá garantiram o triunfo do Alvinegro do Parque São Jorge.

Primeiro tempo

A etapa inicial teve emoção do começo ao fim, com chances claras para os dois lados. Empurrado pelo seu torcedor, o América abriu o placar aos 12 minutos, em chute de fora da área. Marcos Ytalo recebeu na intermediária e arriscou. A bola desviou em Norberto e traiu o goleiro Carlos Miguel, que não conseguiu defender. O Corinthians, a partir daí, se expôs mais, porém deu espaços para contra-ataques. O empate corintiano veio aos 29, depois de grande jogada de Wesley. O jovem da base do Timão limpou a marcação na esquerda e tocou para Breno Bidon na área, que bateu de primeira para deixar tudo igual. Antes de intervalo, contudo, o clube de Natal quase marcou o segundo. Souza cobrou falta na cabeça de Matheus Ferreira, que acertou a trave. No rebote, Alan finalizou, mas Carlos Miguel fez um milagre para defender.

Segundo tempo

A etapa final começou como os 45 minutos iniciais: com pressão do América de Natal, que sufocou o Corinthians. Aos sete, Wenderson recebeu lançamento na área, mas mandou na trave. Sem conseguir aproveitar as chances, porém, o Timão puniu o adversário. Em cobrança de escanteio pela esquerda, Matheus Bidu levantou na segunda trave, e o zagueiro Cacá subiu no terceiro andar para estufar as redes. Cinco minutos depois, o Mecão chegou a marcar, com Matheus Ferreira de cabeça após falta levantada na área, mas o VAR anulou o lance. O volante estava à frente da marcação, em posição irregular. No fim, o América tentou uma pressão, mas não conseguiu o empate.

Sequência

América-RN e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, para definir quem seguirá na Copa do Brasil 2024. Antes, contudo, as equipes seguem seus outros compromissos. O Timão encara o Fortaleza no sábado, pela Série A, enquanto o Mecão enfrenta o Atlético-CE no domingo, pela Série D.