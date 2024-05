Corinthians não terá meia de criação para o duelo contra o América-RN

Com Garro suspenso e Igor Coronado machucado, Timão terá que improvisar no setor para o embate na Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

Quem cria no Corinthians? Essa será a principal pergunta do torcedor e do treinador António Oliveira nesta quarta-feira (1), quando o Timão encara o América-RN, às 20h, na Arena das Dunas, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o Alvinegro tem muitos desfalques para o setor de armação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com Rodrigo Garro suspenso e Igor Coronado vetado por dores no quadril, o cenário deixa o Corinthians sem um meia armador no meio de campo. Outros jogadores que podem fazer a função também estão fora. Ruan Oliveira se recupera de lesão no joelho, enquanto Matheus Araújo passou por cirurgia recente após fraturar a mão.