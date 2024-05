Com retorno de trio, Fluminense divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

Depois do revés para o Corinthians, o Fluminense volta suas atenções para a estreia pela Copa do Brasil. Assim, a equipe mede forças com o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Entre os relacionados, está o trio Kauã Elias, Alexsander e Arthur, que foram reintegrados ao elenco após atos de indisciplina, enquanto John Kennedy segue afastado.



O técnico Fernando Diniz não poderá contar com uma extensa lista de jogadores, que estão lesionados. Samuel Xavier teve uma fratura no pé direito constatada e não viajou com a delegação. Keno, que se recupera de lesão, ainda está fora de combate.

André, Marlon, Lelê, Gabriel Pires e Thiago Santos também não estarão à disposição, pois se recuperam de suas respectivas lesões. Marcelo, por sua vez, também não embarcou para o Espírito Santo.