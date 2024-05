Com Gabigol no banco, Tite planeja mudanças no Flamengo

Flamengo e Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira (01/05), no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Tite comandou um treino na terça-feira (30/04), no Ninho do Urubu, e finalizou os preparativos do jogo entre Flamengo e Amazonas. O técnico, dessa forma, indicou mudanças na escalação rubro-negra. A informação é do “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Gabigol é recebido com aplausos em seu retorno ao Ninho. Veja!