Com adiamento, Inter vai encarar maratona de nove jogos a cada três dias

Jogo pela Copa do Brasil entre Colorado e Jaconero que ocorreria, nesta quarta (01/05), precisou ser adiado devido ao mau tempo em Porto Alegre Crédito: Jogada 10

O Inter recebeu uma notícia inesperada na noite da última terça-feira. Isso porque o embate com o Juventude pelo jogo de ida da terceira da fase da Copa do Brasil, que ocorreria, nesta quarta (01/05), no Beira-Rio, precisou passar por uma nova data. O mau tempo no Rio Grande do Sul foi a causa do adiamento para o dia 10 de maio. Com o reagendamento, a equipe gaúcha vai ter que encarar uma maratona de nove jogos em 24 dias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, o Colorado terá que entrar em campo a cada três dias para seus compromissos. Antes da necessidade de encontrar uma nova data no calendário, a próxima semana seria a única que teria um intervalo maior de dias livres. Em contrapartida, com o incidente, o grupo de jogadores terá um período de seis dias sem jogos. No caso, o empate com o Atlético Goianiense, no último domingo, até o confronto com o Cruzeiro, no próximo sábado (04), pela Série A.

Em seguida ao duelo com a Raposa, em Belo Horizonte, o Internacional vai viajar para a Bolívia, onde enfrenta o Real Tomayapo, pela quarta rodada do Grupo C da Sul-Americana, na próxima terça-feira (07). Após isso, volta a Porto Alegre onde enfrenta o Jaconero, exatamente pela partida remarcada pela Copa do Brasil, na seguinte sexta. Sequência do Inter como mandante A nova data para o confronto permitiu ao Inter uma sequência de três jogos como mandante. Afinal, vai receber novamente a equipe do interior gaúcho, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, recebe o Delfín, do Equador, pela Sul-Americana. O embate seguinte é diante do Cuiabá pela Série A, no Mato Grosso. Até que retorna ao Rio Grande do Sul, onde decide a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil com o Juventude. No entanto, a partida de volta vai ocorrer no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.