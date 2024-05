Carlos Miguel agradece conselhos de Cássio no Corinthians: ‘Me ajudou bastante’

Timão vence de virada e fica mais perto das oitavas da Copa do Brasil. Carlos Miguel é titular pela segunda vez seguida e faz grandes defesas

Destaque do Corinthians na vitória sobre o América-RN, o goleiro Carlos Miguel fez grandes defesas. Titular no lugar de Cássio, que não vive seus melhores momentos pelo Timão, o arqueiro fez questão de dividir méritos com o ídolo e ressaltou, aliás, que recebeu muito apoio dele.

“Agradeço muito a ele. Para estar jogando aqui hoje, ele me ajudou bastante. Vou aprender muito com ele. Só agradeço o apoio. Na vida nunca vem nada fácil, quem trabalha, sempre alcança. Cássio trabalhou 12 anos e é o maior ídolo do clube. Eu estar jogando hoje é por mérito de todos nossos treinadores de goleiros. Fico muito feliz por isso”, disse Carlos Miguel.