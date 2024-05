Botafogo x Vitória: escalações, onde assistir e arbitragem

Botafogo, atual líder do BR-24, e Vitória, campeão baiano e da última Série B, estreiam nesta edição da Copa do Brasil

Com quatro vitórias consecutivas e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou a sorrir. E graças ao trabalho do técnico Artur Jorge, que trouxe um novo conceito tático à equipe, mesmo com desfalques, como os centroavantes Tiquinho e Nascimento. O volante Tchê Tchê, internado com dores abdominais, também é desfalque. Sem contar o laterais Rafael e Marçal, presenças frequentes no departamento médico.

Em busca de um título inédito, o Botafogo estreia nesta edição da Copa do Brasil, contra o Vitória, nesta quinta-feira (2), no Nilton Santos. Como se classificou para esta edição da Copa Libertadores, o Glorioso pula, então, duas etapas e começa sua jornada com o duelo de ida da terceira fase da competição. No dia 21 deste mês, os times se reencontram no Barradão, em Salvador.

Artur Jorge tem, agora, o desafio de dosar a parte tática com o condicionamento físico dos atletas em meio a uma maratona de jogos. Desse modo, ele pode entrar com novidades, principalmente, na zaga e na lateral esquerda. Cuiabano está à disposição para estrear no lugar de Hugo. No miolo central, Barboza e Segóvia podem, enfim, dar um alívio à dupla titular Halter/Bastos.

Como chega o Vitória?

Mal das pernas no Brasileiro, com quatro jogos sem triunfar e na zona de rebaixamento, o Vitória volta as atenções para o duelo de Série A na Copa do Brasil. Campeão da última Série B, o Leão também não precisou passar pelas duas primeiras fases do torneio de mata-mata.

Andrade, Castilho, Everaldo, Vieira e Cáceres são as baixas para o técnico Léo Condé, todos com lesão. Aliás, o treinador separou os titulares do atual campeão baiano para um treino tático posicional, nesta quarta-feira (1), antes do jogo. O que estaria tramando?