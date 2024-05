Botafogo perde para o Cuiabá pelo Brasileirão Sub-20

O Botafogo perdeu para o Cuiabá por 2 a 1, nesta quarta-feira (1º de maio), fora de casa, no CT Manoel Dreasch, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe bem que tentou o empate no segundo tempo, mas parou em grandes defesas do goleiro Felipe. Os gols foram de Kauan Cristtyan e Jadson, para o time da casa, com Vargas descontando para os Alvinegros.

No primeiro tempo, Kauan Cristtyan abriu o placar para o time do Cuiabá. Vargas deixou tudo igual para o Botafogo no fim da etapa inicial. No entanto, no primeiro lance após a volta do intervalo, Jadson recolocou os anfitriões em vantagem. O Glorioso tentou a todo custo o empate, mas parou em ótimas intervenções do goleiro Felipe.

As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira, pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. O Botafogo recebe o Goiás às 15h (de Brasília), enquanto o Cuiabá visita o Corinthians, às 16h.

