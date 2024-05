Atacante do West Ham detalha discussão entre Klopp e Salah

Michail Antonio, atacante do West Ham, revelou no podcast Footballer’s Football o que desencadeou a acalorada discussão entre Jurgen Klopp e Mohamed Salah. A briga aconteceu quando o egípcio iria entrar em campo para jogar os últimos dez minutos do empate em 2 a 2 com os Hammers, sábado (27), pela 35ª rodada da Premier League.

“Eu não ouvi, mas soube do que aconteceu pelos meus colegas durante o treino. Quando os jogadores do Liverpool saem do banco, Klopp costuma dar-lhes um grande abraço, mas Salah foi na direção oposta e começou a ajustar suas meias, caneleiras… Depois, interrompeu o que estava dizendo e quase ignorou o treinador, apenas deu um ‘high five’ nele. É claro que Klopp não gostou disso e perguntou se ele queria voltar para o banco. O que Salah respondeu, eu não sei”, disse o atacante inglês.