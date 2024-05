Águia de Marabá x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai até Belém para encarar o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Estádio Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Atual campeão da competição, o Tricolor fará sua primeira partida pela competição. Enquanto isso, os paraenses já atuaram no torneio e eliminaram o Coritiba e o Capital-TO para poder encarar o Soberano neste momento.

Como chega o Águia de Marabá

Em sua partida mais recente, o Águia de Marabá perdeu para o River-PI por 2 a 1, em jogo válido pela primeira rodada da Série D. Assim, com este resultado, o clube chegou ao quarto jogo sem vitória, e a terceira derrota consecutiva. Contudo, o técnico Mathaus Sodré não pretende promover alterações significativas na equipe. Afinal, no confronto com o São Paulo, que vem sendo considerada a partida mais importante do ano, até o momento, o time deve contar com os retornos do capitão Betão e do artilheiro Vitão, principais referências da equipe.

Como chega o São Paulo

Já o Tricolor deve ter um time misto para o duelo contra o Águia de Marabá por conta do desgaste físico e a logística complicada nos próximos jogos. Aliás, o técnico Luis Zubeldía terá desfalques importantes. Afinal, além de Lucas Moura, Rafinha, Wellington Rato e Pablo Maia, o treinador não deve contar com o lateral-esquerdo Welington. Para o setor, Michel Araújo ou o garoto Patryck brigam pela posição. Outros nomes como de Arboleda, Calleri, Luciano podem ser poupados. Em contrapartida, Nestor, Erick e Ferraresi devem ganhar uma chance na equipe titular.

ÁGUIA DE MARABÁ X SÃO PAULO

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil