Zagueiro do Amazonas prevê confronto difícil com o Flamengo, mas reforça qualidade de seu time

O jogo da vida. É assim que o Amazonas está tratando a partida contra o Flamengo, a primeira do confronto da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30). Na véspera do primeiro encontro entre as equipes, no Maracanã, o zagueiro Diogo Silva falou sobre o duelo.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Flamengo é uma equipe que tem jogadores qualificados, de nível de seleção, respeitamos muito a equipe deles. Mas nós defendemos o Amazonas e temos que entrar em campo para fazer um bom papel e buscar o melhor resultado possível, que nos deixe vivos para o segundo confronto na nossa casa”, disse Diogo, de 29 anos.