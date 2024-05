Vasco divulga relacionados sem Payet para enfrentar o Fortaleza

Francês, que voltou de lesão contra o Criciúma, no último sábado (27), está fora do duelo pela Copa do Brasil

Dimitri Payet está fora do jogo do Vasco contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. Afinal, nesta terça-feira (30), véspera do duelo, o Cruz-Maltino divulgou os relacionados sem o craque francês.

Segundo o clube, a ausência do jogador na partida em questão era algo previsto, já que ele voltava de lesão no joelho direito. Atuou apenas os primeiros 45 minutos do jogo contra o Criciúma, no último sábado (27), em São Januário – sua estreia no Brasileirão. Com isso, Payet segue no Rio de Janeiro para seguir aprimorando a forma física.

A novidade fica por conta do atacante Guilherme Estrella, de 19 anos. O jovem atuou duas vezes no profissional esta temporada, quando o elenco principal estava em pré-temporada no Uruguai. Foi nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, onde atuou por 32 minutos.