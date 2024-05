Vasco: audiência pública visando reforma de São Januário já tem data

A informação é do portal “Ge”. Ainda segundo a publicação, a Comissão de Assuntos Urbanos é quem ficará a cargo da audiência e ainda não há informação sobre a lista de convidados que participarão do debate.

Esta é a primeira audiência marcada das três que serão agendadas — as outras duas serão na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo, e em São Januário

Já tem data marcada a primeira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma de São Januário, estádio do Vasco. Será numa quarta-feira (15 de maio), às 10h (de Brasília), na Câmara dos Vereadores, no Centro do Rio de Janeiro.

Vale lembrar, assim, que o o projeto pode receber emendas parlamentares (propostas de mudanças no texto). Depois, caso aprovado, segue para sanção ou veto do Prefeito, no caso, Eduardo Paes. As audiências públicas, assim como a entrega do parecer em conjunto das comissões, são necessários para o andamento do projeto na Câmara.

Eduardo Paes escolheu, na Câmara, o presidente Carlos Caiado e o vereador Alexandre Isquierdo para “pilotarem o projeto”. Apesar do projeto original estar em andamento, apenas aguardando o parecer e as audiências públicas, ainda há espaço para alterações previstas, visto que ele não está “100% fechado”.