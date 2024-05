São Paulo chega ao terceiro jogo sem sofrer gols, e Rafael comemora

Goleiro fez grande partida contra o Palmeiras e foi um dos responsáveis pelo 0 a 0 no Choque-Rei desta segunda-feira, no MorumBIS

O São Paulo ficou no 0 a 0 contra o Palmeiras , nesta segunda-feira (29), no MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter conseguido a vitória, a equipe chegou ao seu terceiro jogo seguido sem sofrer gols. Marca que foi muito celebrada pelo goleiro Rafael.

Aliás, Rafael vive grande momento na temporada. Afinal, após ser um dos destaques da equipe na conquista da Supercopa Rei do Brasil, o goleiro foi convocado para a Seleção Brasileira e coleciona grandes atuações com a camisa do São Paulo. Contudo, ele espera manter esta sequência com o técnico Luis Zubeldía.

Rafael já começa a anotar características de Zubeldía no time do São Paulo

Em meio a uma dura maratona de jogos, o elenco do São Paulo não tem muito tempo para trabalhar com o seu novo treinador. Contudo, Rafael e seus companheiros já puderam notar algumas características marcantes de Luis Zubeldía no dia a dia de treinamentos.

“Ele é muito enérgico dentro de campo e nos treinamentos. Isso é legal, nos motiva. Mas o principal é que todas as informações que ele passa pra gente nos treinamentos de como ele quer que jogue tem surtido bastante efeito e nos ajudado dentro de campo”, disse o goleiro que prosseguiu.