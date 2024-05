Samuel Xavier tem fratura no pé e desfalca o Fluminense pela Copa do Brasil

Na véspera do duelo com o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Fluminense teve a notícia de mais um jogador lesionado. Trata-se do lateral-direito Samuel Xavier, que passou por exame de imagem e teve constatada uma fratura no pé direito. Assim, o técnico Fernando Diniz terá mais um desfalque para a partida válida pela terceira fase da competição, nesta quarta-feira (01/05), às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Marcelo não viajou com o elenco para a disputa do jogo de ida, enquanto Keno, que se recupera de lesão, ainda está fora de combate. André, Marlon, Lelê, Gabriel Pires e Thiago Santos também estão fora e se recuperam de suas respectivas lesões.