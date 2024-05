Rubiales descarta aliciação no futebol espanhol: ‘Nunca recebi dinheiro irregular’

Ex-presidente da federação que administra o futebol espanhol, Luis Rubiales contribuiu com seu depoimento em investigações sobre corrupção na entidade. Especialmente após suspeitas de que o até então dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) teve envolvimento em aliciamento durante sua gestão. Apesar disso, ele descartou que tenha recebido quantias ilícitas enquanto esteve no mais alto cargo.

“Respondi a todas as perguntas que fizeram, e se tenho que voltar aqui (no tribunal), porque sua Senhoria assim o indica, aqui vou estar colaborando. Sou o mais interessado em que tudo se esclareça”, acrescentou o ex-dirigente.

Com as investigações, a federação que controla o futebol espanhol está sendo interinamente administrada pelo governo local durante os próximos meses. No caso, o Conselho Superior de Desportos criou uma comissão de supervisão para tal cenário.

Aliás, tal situação de irregularidades pode prejudicar os clubes espanhóis. Afinal, a Fifa e a Uefa ameaçaram que podem impedi-los de disputar as competições do continente, caso haja provas de corrupção.