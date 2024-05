Presidente do Flamengo projeta estádio para 80 mil e mira compra do terreno até fim de 2024

O Flamengo já tem um projeto definido para construção do estádio próprio. Afinal, Rodolfo Landim presidente do clube, busca um local com capacidade para 80 mil pessoas e que se assemelhe com as características do Santiago Bernabéu, do Real Madrid.

Estádio do Flamengo para 80 mil torcedores

“Nós testamos para uma capacidade de 80 mil pessoas. No entanto, é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída. Afinal, precisamos atender a legislação de Corpo de Bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil, seria uma arena bem mais vertical”, disse Landim ao “ge”.