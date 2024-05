Pedro Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians

O Corinthians confirmou que o atacante Pedro Henrique sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. A contusão aconteceu ainda nos primeiros minutos do duelo contra o Fluminense, no domingo (28), pelo Brasileirão. O tempo de recuperação deve ficar em torno de três a quatro semanas.

O atacante sentiu a lesão na coxa logo no começo do embate contra o Tricolor das Laranjeiras e foi substituído por Gustavo Mosquito. Esta foi a décima partida do jogador no Corinthians, sendo a sexta como titular, mas ainda não marcou com a camisa alvinegra.