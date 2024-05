Palmeiras deve ter o retorno de Zé Rafael na Copa do Brasil

Sem atuar há desde a final do Campeonato Paulista, meia participou de todo o treinamento e deve estar entre os relacionados do Palmeiras

O Palmeiras pode ter uma grande novidade para o duelo diante do Botafogo-SP, quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O meia Zé Rafael participou de todo o treino desta terça, na Academia de Futebol, e deve retornar ao time de Abel Ferreira.

O jogador está totalmente recuperado de uma lombalgia que o tirou de ação por praticamente um mês. Afinal, ele não atua desde a final do Campeonato Paulista. O meia participou das atividades com os atletas que foram reservas no empate em 0 a 0 com o São Paulo, no MorumBIS, na última segunda-feira.