Pablo Maia pode passar por cirurgia; volante do São Paulo lamenta

Com lesão na coxa esquerda, o volante do São Paulo, Pablo Maia, passará por exames detalhados para decidir como tratar o problema em questão. Trata-se de uma contusão no tendão no conjunto do semitendíneo e bíceps femoral.

Segundo o portal “Ge”, o clube ainda não descarta uma possível cirurgia, já que se trata de uma lesão grave. A outra opção seria um tratamento mais conservador, com repouso e posterior trabalho de fisioterapia.

O jogador, aliás, já se manifestou sobre a lesão, afirmando estar “comprometido com a recuperação” e buscando o retorno mais “rápido possível”.