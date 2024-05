Na beca! Botafogo já tem nova camisa para 2024

Botafogo lançará os modelos 2 e 3 nos próximos meses, em parceria com fornecedora norte-americana Reebok. Saiba mais!

O Botafogo lançou, nesta terça-feira (30), sua nova camisa 1 para a temporada 2024/25, em parceria com a Reebok, fornecedora esportiva desde o ano passado e com contrato até 2025. A temática dos novos modelos da empresa norte-americana é “Passado, presente e futuro”, cada qual marcando uma época diferente do clube.

O Glorioso, aliás, lançará os modelos 2 e 3 nos próximos meses.