Muros de São Januário amanhecem pichados com críticas à 777 e ao CEO

Ato no estádio do Vasco aconteceu durante a madrugada, enquanto funcionários do clube pintaram o local na manhã desta terça-feira (30) Crédito: Jogada 10

Em meio à crise que se instaurou no Vasco após a goleada sofrida para o Criciúma, os muros de São Januário amanheceram com pichações. Assim, as principais manifestações foram contra a 777 Partners, a SAF e o CEO Lúcio Barbosa. Ainda na manhã desta terça-feira (30), funcionários do clube pintaram o local novamente, visto que o ato aconteceu durante a madrugada. As mensagens de protesto continham adesivos e palavras de ordem contra a empresa norte-americana, que controla as ações da SAF vascaína. Algumas das pichações pediam a saída da 777 Partners, enquanto outras ameaçavam o CEO do clube carioca.