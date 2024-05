Miguelito marca, e Santos vira sobre o Fluminense no BR sub-20

Na Vila Belmiro, Peixe sofre o primeiro cedo, mas consegue reviravolta ainda no primeiro tempo; time sobe para terceiro Crédito: Jogada 10

Com direito a belo gol de Miguelito, o Santos bateu o Fluminense por 3 a 1, na Vila Belmiro, nesta terça-feira (30), dia que abre a quinta rodada do Brasileirão sub-20. O camisa 10 da base do Peixe marcou o segundo gol de sua equipe no jogo. A vitória faz o Santos subir, então, para a terceira posição do Brasileiro da categoria, agora com dez pontos. São três vitórias, um empate e uma derrota até o momento. Já o Fluminense segue em 16º, com quatro pontos. A equipe carioca só venceu uma partida, empatando uma e perdendo três.

Quem saiu na frente na Vila foi o Fluzão. Agner cobrou falta com inteligência, no canto do goleiro, e abriu o marcador logo aos 4′. Quatro minutos depois, porém, outro lindo gol. Desta vez do time da casa. Felipe Laurindo recebeu de Miguelito na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou com muito efeito para empatar com um golaço: 1 a 1. Seis minutos depois foi a vez do boliviano, então, deixar o seu. Após passe da esquerda, ele emendou de primeira, de canhota, e virou. Aos 44′, Gustavo Henrique cruzou rasteiro, mas o goleiro Diego Fernandes aceitou. 3 a 1 para os mandantes e placar final. GOOOOOOL DO SANTOS!