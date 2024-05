Luis Enrique retruca favoritismo do PSG e ataca imprensa: ‘Não sabem quase nada’

Em busca de sua segunda decisão de Champions, o PSG sonha com a primeira conquista no torneio. Mas precisará superar o Borussia Dortmund na semifinal. Devido ao grande investimento no elenco, a equipe francesa é vista como favorita no duelo.

O técnico Luis Enrique, contudo, não compartilha do mesmo entendimento. E não perdeu a oportunidade de fazer críticas à imprensa.