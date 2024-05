Jornalista detona torcida do Vasco: ‘Humilhação em local de trabalho’

André Rizek utilizou as redes sociais para lamentar postura da torcida e criticar diretoria do Vasco

O jornalista André Rizek detonou os torcedores do Vasco após o protesto contra os jogadores e diretoria. A manifestação ocorreu na última segunda-feira (29), no CT Moacyr Barbosa. O motivo foi a goleada sofrida para o Criciúma, por 4 a 0, no estádio São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado.

“Membros de organizadas deram o maior esculacho nos jogadores do Vasco e, agora, tratados como heróis por seus pares, vangloriam-se disso nas redes sociais. Como o Vasco e todos os clubes permitem essa humilhação dos seus próprios jogadores, em pleno local de trabalho deles?”, comentou.

O diretor de futebol do clube, Pedro Martins, afinal, esteve presente na ocasião para conversar com os torcedores. O CEO do clube, Lúcio Barbosa, também atendeu aos vascaínos. Rizek, no entanto, apontou o dedo também para a direção do clube, que permite que algumas situações ocorram.

“Por mais vexatório que tenha sido o jogo de sábado, dirigente está lá para agir com sobriedade. Ao permitir essa loucura, é como se a instituição estivesse endossando tudo o que (previsivelmente) foi dito aos atletas. Em pleno local de trabalho deles”, finalizou.