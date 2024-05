John Kennedy é afastado por tempo indeterminado no Fluminense

Restante do quarteto que fora afastado, porém, é reintegrado ao elenco de Fernando Diniz. Alexsander, Kauã Elias e Arthur voltam ao time

O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira (30), o afastamento em definitivo do atacante John Kennedy. Ao mesmo tempo em que informou que o restante do quarteto outrora afastado está reintegrado ao elenco tricolor. Dessa forma, Alexsander, Kauã Elias e Arthur voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

Em comunicado oficial, o Flu dá conta de que todos haviam sido reintegrados já na última segunda-feira (29), mas John Kennedy voltou a pisar na bola. Segundo consta na nota, o atleta faltou não só o treino de domingo (28), como o da manhã desta terça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este, aliás, teria sido o fim da linha para JK. Com isso, ele está afastado por tempo indeterminado.