Influenciador digital festeja lucro de R$ 1 milhão com o Botafogo

Gabrielzão, como é conhecido nas redes sociais, alcançou faturamento milionário após um ano de apostas só no Glorioso, seu time do coração

Vitória dupla! O resultado positivo do Botafogo por 2 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, no último domingo (28), permitiu ao Alvinegro assumir a liderança no início da Série A. O triunfo foi ainda mais especial para um torcedor da equipe de General Severiano: Gabriel Laterce, o Gabrielzão. Isso porque o influenciador digital alcançou a marca de R$ 1 milhão de lucro. No caso, após um ano de apostas somente no seu time do coração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A história está escrita. Um ano sofrendo hate e todo mundo arrumando problema no que for. Acabo de chegar a R$ 1 milhão de lucro com o Botafogo nesses 365 dias. Só eu sei o que seguro toda vez que me exponho assim. Escrevi meu nome na história das apostas”, celebrou Gabrielzão, através do seu Instagram.