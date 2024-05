Gabigol é recebido com aplausos em seu retorno ao Ninho. Veja!

Gabigol está de volta às atividades do Flamengo! Após o CAS acatar o pedido de efeito suspensivo do jogador, o camisa 10 será integrado aos treinos do time carioca na tarde desta terça-feira (30), no Ninho do Urubu. Com o cabelo loiro, ele chegou ao centro de treinamento com cerca de uma hora de antecedência para a sua reapresentação, e recebeu uma bonita homenagem.

Em suas redes sociais, o Flamengo compartilhou o momento da chegada do jogador, que contou com muitos aplausos de funcionários do clube.