Flamengo x Amazonas: Gabigol é relacionado e se diz ansioso

Camisa 10 é liberado após efeito suspensivo e agradece carinho e apoio de torcedores. Flamengo busca o penta da Copa do Brasil

“Estou feliz de voltar e de estar com meus companheiros. Ansioso para amanhã, tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, espero que a torcida compareça”, declarou Gabigol à “FlaTV”.

De volta ao Flamengo após conseguir um efeito suspensivo , Gabigol está relacionando para enfrentar o Amazonas nesta quarta-feira. O Rubro-Negro encara o clube de Manaus no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, e o camisa 10 pediu a presença da torcida.

Durante o período em que ficou afastado, aliás, Gabigol recebeu muito carinhos dos torcedores. Nas redes sociais ou no Maracanã, o atacante não ficou esquecido e, assim, afirmou que sentiu-se representado pelo carinho.

“Agradeço o carinho que tiveram por mim, as mensagens e as bandeiras nos jogos. Sempre me senti representado. Espero o Maracanã cheio, mas o mais importante é que o Flamengo vença”, finalizou.