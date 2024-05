Em meio à má fase, Diniz completa dois anos no comando do Fluminense

Após revés para o Corinthians, treinador vive pior momento de sua segunda passagem e busca fazer o Tricolor reencontrar o bom futebol de 2023 Crédito: Jogada 10

Dois dias após o revés por 3 a 0 para o Corinthians, Fernando Diniz completa dois anos no comando do Fluminense nesta terça-feira (30). Depois de viver uma das temporadas mais vitoriosas da história do clube, com o título inédito da Libertadores, o treinador passa por um período de turbulência. Em campo, o time tem apresentado um futebol bem distante daquele que o fez erguer o título do torneio mais importante do continente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É preciso dizer que o elenco se apresentou mais tarde, já que estava em campo no dia 22 de dezembro, contra o Manchester City, pelo Mundial de Clubes. O desempenho, no entanto, segue bem abaixo e a derrota para o time paulista evidenciou problemas que precisam ser solucionados. Um deles, é a falta de intensidade, algo, inclusive, que foi destacado pelo goleiro Fábio.

Erros frequentes e série de lesões Os erros e a lentidão na saída de bola são frequentes em um time que perdeu Nino, que assinou com o Zenit, da Rússia, e ainda não teve uma reposição à altura. Além disso, o Tricolor convive com uma série de jogadores lesionados desde o início da temporada. O último foi André, que rompeu o ligamento colateral medial do joelho direito. Outro problema foi o ato de indisciplina de John Kennedy, estrela da conquista da Libertadores, e as promessas Kauã Elias, Alexsander e Arthur. “A gente está tentando se encontrar na temporada de uma maneira mais consistente desde que a gente voltou em janeiro. Não é por conta do jogo de hoje, por conta do ano que a gente está fazendo que está abaixo. Tanto em termos de resultado como em termos de performance. E tirando a semana que a gente decidiu a Recopa, a gente está jogando abaixo, jogando abaixo em rendimento e em resultado”, começou Diniz. Conquistas continentais e má fase constatada Apesar de ter sido demitido por Mário Bittencourt em sua primeira passagem, em 2019, Diniz sempre teve uma boa relação com o mandatário e a volta era questão de tempo. Assim, no dia 30 de abril de 2022, o comandante iniciava a fase mais vitoriosa de sua carreira, que o fez, inclusive, chegar ao comando da Seleção Brasileira, mesmo que de forma interina.