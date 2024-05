Dodi valoriza empate do Grêmio e prevê jogo de volta com apoio da torcida

O Grêmio ficou no empate com o Operário nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, mas o volante Dodi valorizou o resultado. Após a partida, o meio-campista elogiou o Fantasma, mas disse que o Imortal tem tudo para ficar com a vaga jogando com o apoio da torcida.

“Jogo muito difícil. A equipe deles é bem treinada, sabe sair jogando, é difícil de marcar, mas a gente conseguiu esse empate, que é muito importante. Agora é levar para a Arena, diante do nosso torcedor, para conseguir a classificação”, disse Dodi.