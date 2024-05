Dirigente do Flamengo celebra resultado de efeito suspensivo de Gabigol

Vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee salientou o placar de 3 a 0 a favor da defesa do atacante

Rodrigo Dunshee, vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, celebrou o resultado do julgamento do efeito suspensivo de Gabigol no CAS. O dirigente enalteceu o placar de 3 a 0 a favor do pedido da defesa, explicando que essa é uma comprovação que a mesma está no caminho certo.

“Recebemos com muita satisfação e alegria o resultado do julgamento do efeito suspensivo do Gabriel, lá no CAS, por 3 a 0. Essa decisão reconheceu que as chances de sucesso do Gabriel são razoáveis, e, portanto, não seria justo que ele ficasse um ano sem poder exercer a profissão dele enquanto esse recurso é julgado. A decisão não entra em maiores detalhes sobre a chance de sucesso, mas é um início animador”, disse Rodrigo Dunshee.