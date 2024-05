Defesa consegue efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo

Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, acatou por unanimidade o pedido, e atacante já pode treinar com os companheiros de equipe

O Flamengo iniciou a terça-feira (30) com uma ótima notícia para seus torcedores. Afinal, a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo, e Gabigol está liberado para voltar a jogar. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) havia suspendido o atacante por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador, de 27 anos, não atua desde o dia 25 de fevereiro, quando entrou no clássico com o Fluminense pelo Carioca. Desde então, aguardava ansiosamente pela resposta positiva para voltar a atuar. No início do mês, a defesa entrou com o pedido do efeito suspensivo no CAS, algo que foi acatado cinco semanas depois.