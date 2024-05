Como Atlético x Sport colocou forças de segurança de BH em alerta

Atlético e Sport entram em campo, na noite desta terça-feira (30), na Arena MRV, pela Copa do Brasil. O jogo poderia ser considerado tranquilo por não ser um clássico regional. No entanto, as forças de segurança ficaram em alerta por um motivo especial.

As torcidas de Cruzeiro e Sport são consideradas irmãs no Brasil. Assim, a torcida do Galo é aliada do Santa Cruz, grande rival do Leão da Ilha. Diante disso, a segurança mineira ficou alerta e movimentos aconteceram.