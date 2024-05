Com aumento de dívida, conselho do Santos pode reprovar contas

Após o fim do ano passado, o Santos chegou ao endividamento total de R$ 602,6 milhões. Dessa forma, a tendência é que o conselho fiscal do clube reprove as contas de 2023, já que a dívida geral do Peixe aumentou 4% em relação ao ano anterior. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

O ano de 2023 foi o último da gestão de Andrés Rueda. Embora, o clube tenha alcançado um superávit de R$ 1,033 milhão, o endividamento do clube aumentou. De acordo com a apresentação das contas, não havia gastos com as categorias de base, algo que passará a ser obrigatório em 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação preocupa o clube, que já teve uma arrecadação de R$ 363 milhões no ano passado. Mas, agora com o clube na Série B do Brasileiro, o gasto já chegou a R$ 244 milhões. Entre as fontes de receitas principais no ano passado, estiveram a venda de jogadores (R$ 173,4 milhões), as cotas de televisão (R$ 96,5 milhões) e a publicidade (R$ 77,6 milhões). Por outro lado, os custos operacionais e as despesas também aumentaram, chegando somados a R$ 347 milhões em 2023.